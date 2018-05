PlochingenDie Drittklässler aus Esslingen-Zell konnten es kaum erwarten. Mit Keschern, Sieben, Eimern und einer selbst gebauten Lupe ging es auf dem Bruckenwasen in Plochingen zum Bruckenbach. Sie wollten in einem Kurs des Umweltzentrums Neckar-Fils untersuchen, was in dem Gewässer lebt. „Hinter Pflanzen versteckt sich was“, gab die Waldpädagogin Claudia Simon aus Filderstadt als Tipp. Flugs entdeckten die Jungen und Mädchen Larven, Bachflohkrebse und vieles mehr. Die Bachflohkrebse sähen wie Garnelen aus, befanden einige Kinder. Dann lernten sie den Unterschied zwischen Schnecken und Muscheln kennen: Schneckentiere haben nur ein Gehäuse, Muscheln ein