„Die Menschen in Scharnhausen tun so viel für uns, sie helfen uns sehr. Das ist gut für uns“, sagte Abdul Akim Emirzada. Er lebt im Camp für Flüchtlinge am Ortsrand von Scharnhausen. Gemeinsam mit seinem Freund machte er sich am Sonntagnachmittag auf den Weg, um Spuren der Geschichte von Scharnhausen zu erkunden. Eingeladen hatte die Ortsgruppe Scharnhausen des Schwäbischen Albvereins, unterstützt wurde die Aktion vom Freundeskreis Asyl. Mehr als 50 Spaziergänger besuchten das Amortempelchen, den Vulkan und den Reitstall. Unter ihnen waren ungefähr 30 Campbewohner.

„Ich bin einfach neugierig, wir gehen mit