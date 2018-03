Narren treiben’s bunt im tristen Grau

ES-TV beim Fasnetsumzug in Neuhausen

In den Fasnetshochburgen Wernau und Neuhausen ging es am Wochenende rund: Trotz kalter Temperaturen und grauverhangenen Himmel zog es zahlreiche Närrinen und Narren in die Innenstädte.