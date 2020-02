Deizisau/ReichenbachMit den beiden Umzügen in Reichenbach und Deizisau ist die Fasnet am Wochenende in die heiße Phase gestartet. An den Umzügen nahmen jeweils mehr als 60 Gruppen und 3000 Hästräger teil. Tausende Schaulustige säumten die Straßen.

Reichenbach

Der Ursprung der Reichenbacher Fasnet liegt im Jahr 1999. Weil sich die Kinder des Michaelis Kindergartens vor 20 Jahren ein Baumhaus wünschten, gingen Mütter auf Sponsorensuche. Ihre Wünsche blieben unerhört, deshalb veranstalteten die 13 Mütter einen Kinderfasching zugunsten des Kindergartens. Da für diesen Anlass noch ein Höhepunkt fehlte, wurde ein Tanz kreiert. Bei der Namensgebung legte