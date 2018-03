WendlingenFröhlich wurde am vergangenen Samstag die Fasnetzeit mit einem Gottesdienst in St. Kolumban in Wendlingen eingeläutet. Umringt von Chorkindern des Jugendchors St. Kolumban, den Nelau-Hexen und den Wen(U)boi der Narrenzunft Wendlingen zelebrierte Dekan Paul Magino, den zur Tradition gewordenen Narrengottesdienst.

Gemeinsam statt einsam lautete das Motto, welches auf kreative Art und Weise unter die Lupe genommen wurde. Idee und Funke sprangen über und so rückte die große Gemeinschaft in der Kolumbankirche zusammen und ließ sich sogar zum Schunkeln im Gottesdienst animieren.Foto: oh

