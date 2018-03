Reichenbach Der fünfjährige Lukas (5) ist schon bereit. Er hat sich als Jäger verkleidet und wartet am Straßenrand nahe des Rathauses in Reichenbach auf die ersten Narren, die bald um die Ecke biegen werden. Sein zwei Jahre älterer Bruder Julian ist als Cowboy unterwegs – natürlich mit passendem Hut und Colt. „Cowboys sind cool“, findet der Siebenjährige. Jonas, mit einem Jahr der Jüngste des Brüder-Trios, steckt in einem bunten Clownsoutfit. Er wartet wie die älteren Jungs gespannt auf den Start des Narrenumzugs. Im jährlichen Wechsel findet der entweder in Reichenbach mit den Feuerteufeln als Gastgeber oder im benachbarten Hochdorf statt, dort