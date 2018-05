Nachwuchs musiziert auf hohem Niveau

OSTFILDERN: Preisverleihung im Bernhard-Krol-Wettbewerb im Rahmen eines Konzerts im Theater An der Halle

(red) - Zum zweiten Mal ist in Ostfildern der kreisweit ausgeschriebene Bernhard-Krol-Wettbewerb für junge Musiker ausgetragen worden, der alle zwei Jahre in Erinnerung an den vor vier Jahren gestorbenen Komponisten aus Ostfildern stattfindet. 29 Teilnehmer im Alter zwischen zwölf und 19 Jahren hatten sich beworben.