PlochingenAm Bruckenwasen hat einer kräftig genagt: nicht etwa der Zahn der Zeit, sondern der von einem oder sogar zwei Bibern. Sie haben sich schon länger dort niedergelassen, aber in den vergangenen Wochen besonders viele, unübersehbare Spuren hinterlassen. Die verstärkten Biber-Aktivitäten überraschen Harald Brandstetter nicht: „Solche Schäden werden Sie hauptsächlich in den Wintermonaten feststellen, zwischen November und Februar.“ Denn dann finden Biber wenig andere Nahrung, verspeisen Baumrinde und fällen auch Bäume, um ans zartere Geäst zu gelangen. In der wärmeren Jahreszeit futtert der reine Vegetarier dagegen gern Grünpflanzen, Schilf, Obst