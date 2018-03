Erfreuliche Informationen brachte Bürgermeister Frank Buß in die Sitzung mit: Aus Zuweisungen des Landes kommen 140 000 Euro mehr in die Kasse, fast 70 000 Euro mehr vom Land sind für die Kinderbetreuung zu erwarten. Da gleichzeitig die Kreisumlage nicht so stark steigt wie vermutet, verbessern sich die städtischen Mittel um mehr als 300 000 Euro. Aus den laufenden Einnahmen kann die Stadt deshalb über eine halbe Million Euro für Investitionen aufbringen. Die Mindestzuführung wird übertroffen.„Alles sehr positiv, aber wir meinen, zu Euphorie besteht kein Grund“, sagte Gerlinde Ziegler.