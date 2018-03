(eli) - Dank eines Zeugen hat die Polizei am Dienstag eine Unfallflucht in Wernau aufgeklärt. Ein Lastwagenfahrer streifte gegen 15 Uhr in der Friedrich-List-Straße einen geparkten Renault. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher zum Entladen auf das Gelände eines Einkaufsmarktes. Ein Anwohner hatte den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen notiert.

