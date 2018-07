Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Nach sonnigen Tagen muss sich der Südwesten zur Mitte der Woche auf Gewitter einstellen. Im ganzen Land seien am Mittwoch und Donnerstag auch vereinzelte Unwetter möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Es müsse mit heftigem Starkregen, Hagel und Sturmböen gerechnet werden. Am Ende der Woche sei jedoch wieder Besserung in Sicht: «Am Freitag wird es wohl trocken bleiben. Und Samstag und Sonntag erwartet uns dann wieder blauer Himmel», sagte eine DWD-Sprecherin.

Im Landkreis Esslingen gab es bereits am Nachmittag Gewitter mit Starkregen. Auch über Fellbach zog ein starkes Gewitter hinweg. Keller liefen voll und Straßen wurden überschwemmt.