Oberboihingen (pol)Einen mutmaßlichen Dealer haben Ermittler des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Esslingen am Dienstag in einer Unterkunft für Asylbewerber in Oberboihingen festgenommen. Dem 20-jährigen Gambier wird unerlaubter Handel mit Marihuana in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Anderweitige Ermittlungen bei der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität hatten auf die Spur des Verdächtigen geführt, worauf die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Durchsuchungsbeschluss gegen den 20-Jährigen erwirkte, der am Dienstag vollstreckt wurde, wie die Polizei mitteilt. In seinem Zimmer trafen die Beamten nicht nur den Beschuldigten an, sie