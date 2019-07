NeuhausenIm ganzen Haus wird es am kommenden Samstag, 6. Juli, wieder klingen. An diesem Tag lädt der Musikverein Kinder ein, Instrumente auszuprobieren. Insgesamt neun stehen zur Wahl: Verschiedene Holz- und Blechblasinstrumente und Schlagzeug. Jakob ist acht Jahre alt und hat beim Instrumentenzirkel 2018 die Klarinette für sich entdeckt, ihm gefällt der Klang und dass man sie schnell aufbauen und überall spielen kann. „Es war auch das Beste, was ich spielen konnte.“ Inzwischen probt er jeden Freitag um 16 Uhr im Vorstufenorchester und ist schon vor Publikum aufgetreten.

Idealerweise haben Kinder das erste Schuljahr und das Buchstabenlernen