PlochingenVom Untergeschoss in luftige Höhe: Die Musikschule Plochingen und Umgebung ist in den Sommerferien umgezogen. Sie tut damit den ersten Zug für die verschiedenen Rochaden, die auf dem Schulcampus in den kommenden Jahren anstehen. Gleichzeitig freuen sich Musikschulleiter Stefan Schomaker und sein Team über die Zukunftsperspektiven im neuen Gebäude.

Das Zentrum der Musikschule sitzt jetzt im zweiten Obergeschoss des Gebäudes Marquardtstraße 44. Dort waren seither Aufenthaltsräume und Arbeitsplätze für Lehrer, auf die die Burgschule nun verzichten muss. Dafür haben die Musiker das Untergeschoss der Burgschule geräumt, was wiederum