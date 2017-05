Das jährliche Musikfest gehört in Hochdorf zur Tradition. Ebenso traditionell dauert das Fest jeweils von Samstag bis Montag. Matthias Weible ist im Musikverein Hochdorf für die Repräsentation zuständig. „Wir haben festgestellt, dass das Jahrgangstreffen am Montag jeweils auch gut besucht ist“, erzählt er. Seit Jahren beginnt das dreitägige Event am Samstagabend mit dem Fassanstich. Bürgermeister Gerhard Kuttler hat auch in diesem Jahr höchstpersönlich den Hammer geschwungen und damit das Fest offiziell eröffnet. In diesem Jahr hatte es Kuttler wohl besonders eilig: Ein einziger Schlag mit dem Hammer genügte