BaltmannsweilerDie Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Musikvereins in Baltmannsweiler werfen ihre Schatten voraus. Am Festakt, der am 7. März im Kulturzentrum über die Bühne geht, wollen die Bläser ein eigens für sie kreiertes Jubiläumsbier ausschenken. Weil sich das nicht von selbst braut, waren einige Mitglieder in bieriger Mission unterwegs. Beim jahrelangen Partner, der Lammbrauerei Hilsenbeck, ließen sich die Musiker in die Geheimnisse der Braukunst einweisen und brauten ihr eigenes Festbier.

Dabei birgt das Bierbrauen gar keine großen Geheimnisse, da dieses in der Republik nach dem mehr als 500 Jahre alten Reinheitsgebot zu