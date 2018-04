WernauMan nehme fünf starke Stimmen, einen Vollprofi am Piano mit einer beeindruckenden musikalischen Fingerfertigkeit (Konstantinos Kalogeropoulos) und dazu einen Chor, dessen Repertoire von Musical über Pop bis hin zu Gospel reicht. Heraus kommt ein sehr kurzweiliger und musikalisch auf höchstem Niveau anzusiedelnder Abend, der das begeisterte Publikum mitnimmt auf eine Reise durch die Welt der großen Musicals. So geschehen am Samstagabend in der Wernauer Stadthalle anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Concordia Deizisau, deren Chor Happy Voices beim Konzert der „Musical Gentlemen“ mitwirkte.

Die Gentlemen, das sind Kasper Holmboe, Karim