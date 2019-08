WernauDie landesweite Initiative „Ausbildungsbotschafter“ verfolgt das Ziel, Jugendliche für eine duale Ausbildung zu begeistern. Azubis besuchen Schulklassen, berichten von ihren Erfahrungen und beantworten die Fragen der Schüler und Lehrer. Einer von ihnen ist Murtaza Hakimi (23), der seit 2017 bei der Wernauer Firma Prakesch Zerspanungstechnik GmbH seine Ausbildung absolviert.

Schulabgänger haben die Qual der Wahl: Allein im Handwerk gibt es 130 Berufe. Aber welcher davon passt am besten zu den eigenen Fähigkeiten? Für viele Jugendliche eine schwere Entscheidung. Fast so gut wie eigene Erfahrungen in der Praxis sind Erfahrungsberichte von