NeuhausenSie waren zu siebt und zu sechst und zu fünft, jetzt sind sie nur noch vier. Aber bunter, besser und vielseitiger denn je. Vocal Total das sind: Marc Witt, Csaba Csupor, Jürgen Durst und Benedetto Gianni. Gegründet haben drei von ihnen zusammen mit anderen die Band vor 20 Jahren, Gianni kam 2005 dazu. „Wir hatten einfach Spaß am Singen“, erzählt Jürgen Durst. Was läge da näher als A-Cappella, also mundgemachte Musik, pur und ohne Instrumente. Das war vor 20 Jahren. Sie sind ein bisschen älter geworden und vieles hat sich geändert, eine Sache allerdings nicht: Eine ihre größten Leidenschaften gehört der Musik.

Alle zwei Jahre feiert die