PlochingenMuhterem Aras kam als Zwölfjährige aus der Türkei nach Deutschland und verteidigt heute die Demokratie wie eine Löwin. Beim Besuch im Gymnasium Plochingen antwortete die Landtagspräsidentin offen und konkret auf die Fragen der bestens vorbereiteten Schülerinnen und Schüler. Nur in einer Sache – ob sie bei der OB-Wahl Stuttgart kandidieren will – blieb sie vage.

Dass die Landtagspräsidentin Schulen besucht, ist ein Programm aus der Zeit der Landtagssanierung, als dort keine Schulklassen empfangen werden konnten. Es kam so gut an, dass es beibehalten wurde; auch in diesem Schuljahr sind alle Termine vergeben. Einer davon führt Aras am