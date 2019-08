ReichenbachFeuer und Flamme für Mülltrennung und Recycling: Das waren mehr als 30 Kinder beim Ferienprogramm der Ganztagsschule in Reichenbach. Unter dem Motto „Holidays for future“ haben sie sich die ganze Woche lang mit verschiedenen Aspekten des Themas befasst, teilweise auch ganz praktisch.

In welchen Müll gehört ein Trinkglas? Der Pressebesuch liegt mit seinem Tipp auf „Weißglascontainer“ voll daneben. Trinkgläser haben nämlich eine andere Materialzusammensetzung als Flaschen oder Gurkengläser und müssen deswegen in den Restmüll, ist zu erfahren. Die Teilnehmer am Ferienprogramm wissen das mittlerweile, nur ihre Eltern konnten sie nicht alle