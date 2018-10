Köngen Mit improvisierten Marktständen begann die Geschichte des Köngener Weltladens in den 1980er-Jahren. Da verkauften Jugendliche im Freien Kaffee, Tee und Jutetaschen aus fairem Handel. Heide Lamparter erweiterte das Projekt ab 2010. Mit einem Team engagierter Mitstreiter bot sie auf dem Markt eine breite Palette aus fairem Handel an. Mit Hilfe der Gemeinde Köngen fand die Gruppe 2013 einen Laden in der Fußgängerzone Hirschstraße, der am 19. Oktober eröffnet wurde. Seit fünf Jahren schreibt das Team nun eine Erfolgsgeschichte. Der Laden lockt Kundschaft aus Köngen und der Umgebung in die Fußgängerzone.

