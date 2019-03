BaltmannsweilerDas vergangene Jahr hat den Streuobstwiesenbesitzern auf dem Schurwald aufgrund des lang anhaltend warmen Wetters einen außergewöhnlich hohen Ertrag beschert. Entsprechend viel Saft war aus den Pressen geflossen und lagerfähig gemacht oder aber zu Most veredelt worden. So waren zur Mostsause, der jährlichen Mostprämierung des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Hohengehren, am Samstag 31 Produkte eingereicht worden. Fachjury und Gäste setzten sich mit kritischen Augen, mit Nasen und Gaumen mit dem heimischen Alkoholgetränk auseinander.

Bereits am Nachmittag hatte der Verein zu einer Apfelsaftprämierung ins Bürgerhaus eingeladen, bei