NeuhausenLebenslang mit besonderer Schwere der Schuld – so lautete im Sommer das Urteil in dem aufsehenerregenden Prozess gegen einen Mann, der eine pflegebedürftige 84-Jährige ist im September vergangenen Jahres in Neuhausen brutal ermordet haben soll. Doch das Urteil ist nicht rechtskräftig: Der 31 Jahre alte Angeklagte hat Revision eingelegt, wie ein Sprecher des Landgerichts Stuttgart gestern mitteilte.

Die Richterin hatte ihr Urteil seinerzeit damit begründet, dass der Angeklagte die gesundheitlich sehr angeschlagene, aber noch geistig fitte Seniorin regelrecht abgeschlachtet habe. Auch das Wort „erbarmungslos“ fiel.

