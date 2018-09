HochdorfAb sofort darf Hochdorf den Titel Fairtrade-Gemeinde tragen. Die offizielle Auszeichnung wurde am Samstag in der Breitwiesenhalle gefeiert – und viele Bürgerinnen und Bürger ließen sich dies nicht entgehen. Um die 150 Gäste lauschten der Laudatio des Fairtrade-Ehrenbotschafters Manfred Holz und applaudierten den engagierten Fairtrade-Aktivisten, die in kurzer Zeit enorm viel auf die Beine gestellt haben. Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Gesangverein Frohsinn mit der Chorleiterin Birgit Dufft.

„Als reichste Industrienation stehen wir in der Pflicht, unseren konkreten Beitrag gegen die Armut zu leisten“, machte Manfred Holz in seiner