(gvl) - Eva Pfizenmaier (FUW) ist aus dem Lichtenwalder Gemeinderat ausgeschieden. Sie hat aus beruflichen Gründen ihren Hauptwohnsitz nach Esslingen verlegt und darf damit nicht mehr Gemeinderätin in Lichtenwald sein. Eingezogen in das Gremium ist sie vor einem Jahr als Eva Schips, nun hat sie ihren Fraktionskollegen Lothar Pfizenmaier geheiratet. Da in kleineren Gemeinden Ehepaare nicht gemeinsam im Gemeinderat sein dürfen, hätte ohne Wohnsitzverlagerung einer von den beiden sein Mandat abgeben müssen. Für Eva Pfizenmaier nachgerückt ist Monika Maier. Sie wurde in der Sitzung am Dienstagabend auf ihr neues Amt