FilderstadtGruselig, gespenstisch, fast schon ein bisschen unheimlich… Auf der Tour durch die Nacht fühlt man sich irgendwie beobachtet. Und dies zu Recht: Schaurig-schöne Gestalten säumen die Strecke. Riesige Augenpaare starren auf Vorüberziehende. Hinter der nächsten Biegung lauert ein weiterer Waldschrat. Die 13. Filderstädter Mondscheinwanderung führt die Teilnehmenden am Samstag, 7. September, auf einer Teilstrecke des „Fratzenweges“, vom Uhlbergturm in Plattenhardt zur Kelter in Bonlanden. Natürlich hat auch das Fildorado-Freibad für alle kleinen und großen „Mitläufer“ wieder exklusiv bis 1 Uhr geöffnet.

Erst wandern, dann schwimmen unter