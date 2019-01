Leinfelden-EchterdingenDrei Monate später als geplant wird das Mövenpick-Kongresshotel am Stuttgarter Flughafen fertig. Der Neubau, der 50 Millionen Euro kosten soll, bietet Platz für Tagungen und andere Veranstaltungen mit bis zu 700 Teilnehmern. Man habe gehofft, dass das Hotel früher in Betrieb gehen kann, sagt Simona Pasqualin, stellvertretende Direktorin der Mövenpick-Hotels auf dem Campus von Flughafen und Messe. Großer finanzieller Schaden entstehe wegen der späteren Eröffnung jedoch nicht. „Wir müssen jetzt eben warten, bis der Betrieb starten kann.“ Mövenpick betreibt am Flughafen bereits das Vier-Sterne-Plus-Airport Hotel mit 326 Zimmern und