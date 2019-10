OstfildernWas soll man in heutigen Zeiten mit Geld machen? Goldbarren kaufen oder in Whiskey investieren? In Kunst anlegen ist auch eine Möglichkeit, fand Oberbürgermeister Christof Bolay bei der Eröffnung des sechsten Kunstverleihs in der städtischen Galerie Ostfildern. Damit die Bürgerinnen und Bürger aber nicht ganz so tief in die Tasche greifen müssen, können Werke aus der städtischen Sammlung für eine bestimmte Zeit und für einen kleinen Obolus mit in die eigenen vier Wände genommen werden.

Der Andrang am gestrigen Sonntag war groß. Noch ehe die Türen um 11 Uhr zum städtischen Kunsttempel geöffnet wurden, bildete sich eine große Traube von