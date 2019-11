Filderstadt Da hatte sich der Modell-Eisenbahn-Club Filderstadt (Moebac) ordentlich verschätzt: Schon nach dem ersten von drei Tagen Modellbahnausstellung waren Dreiviertel der Lebensmittelvorräte weg, schnell besorgte der Verein am Samstag Nachschub. Die Ausstellung in der Uhlberghalle in Bonlanden zog sehr viele Besucher an, oft kam der Opa mit den Enkelkindern. Die Eintrittspreise waren familienfreundlich: Erwachsene zahlten vier Euro, bis 16 Jahre war der Eintritt frei. „Das ist Nachwuchswerbung“, sagte der Vereinsvorsitzende Harald Daumüller.

Oft haben Modellbahnvereine Nachwuchsprobleme, der Moebac hat eine sehr aktive Jugendgruppe. Das hat