KöngenDass Restrukturierung vor allem die Schließung von Filialen bedeutet, war schon klar, als AWG Ende Januar die Zahlungsunfähigkeit bekannt gab. Am Donnerstagmorgen teilte die Köngener Textilhandelskette mit, bundesweit 26 Verlust bringende Filialen zu schließen. Betroffen sind auch die Standorte in Plochingen und Ostfildern-Scharnhausen. 13 Angestellte sind in diesen beiden Filialen beschäftigt, insgesamt müssen 194 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einer Kündigung rechnen.

Den „großen Schock“ habe man schon vor vier Wochen erlitten, als die Insolvenz bekannt gegeben wurde, erzählt eine Angestellte in einer der betroffenen Filialen. Die