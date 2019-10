AichwaldGanz langsam drückt sich die Presse zusammen und am Rand rinnt der goldene Apfelsaft in einen Auffangbehälter. Die mobile Saftpresse von Rainer Broch aus Wachendorf bei Rottenburg am Neckar hat den Vorteil, dass jeder den Saft der eigenen Äpfel mit nach Hause nehmen kann und nicht irgendeinen Saft aus fremden Äpfeln. Am vergangenen Mittwoch hat die Saftpresse auf Einladung des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Aichwald in Aichschieß bei der Brennerei Schefenacker Station gemacht. Kommen kann jeder, nicht nur Vereinsmitglieder.

Bis zum Mittag sind alle Äpfel ausgepresst, deutlich früher als in den vergangenen Jahren. Der Grund: Im Gegensatz