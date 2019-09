Mobbing ist Thema bei der Familienbildungsarbeit

Jahresprogramm der Familienbildungsarbeit – Trauerarbeit mit Bildhauerworkshop

Kurse für alle Generationen bietet die Familienbildungsarbeit in Köngen an. Auch mit schwierigen Themen wie Mobbing und Trauerarbeit will sich die Leiterin Angelika von der Dellen auseinandersetzen. Das neue Programm liegt jetzt aus.