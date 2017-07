Mitarbeiter gestalten „Industrie 4.0“ mit

PLOCHINGEN: Projekt der Garp soll zeigen, wie Unternehmen ihre Beschäftigten für neue Wege gewinnen können

(red) - Industrie 4.0 ist ein häufig verwendetes Schlagwort. Der Wandel, der dahinter steckt, ist längst in der Realität angekommen. In vielen Unternehmen verändern sich die Prozesse. Das Garp-Bildungszentrum will zusammen mit Projektpartnern in einem Projekt zeigen, wie Firmen diese Entwicklung zusammen mit ihren Mitarbeitern gestalten können. Weitere Firmen sind willkommen.