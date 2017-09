Anzeige

(red) - In der Wendlinger Heinrich-Otto-Straße hat am Mittwochnachmittag ein Volvofahrer im Verkaufsraum einer Tankstelle eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Nach Angaben der Polizei hielt der Mann zunächst vor dem Tankstellengebäude an. Beim Losfahren stieß der 77-Jährige gegen die Türe des Verkaufsraums. Er wollte wieder zurücksetzen und rammte dabei einen Mercedes Sprinter, der an einer der Zapfsäulen stand. Sogleich legte der Mann wieder den Vorwärtsgang ein und krachte ein weiteres Mal gegen die Eingangstür. Der Mann wollte erneut zurücksetzen - was ihm zunächst gelang. Doch auch dieser Versuch endete fatal. „Mit