Köngen/Ostfildern Kunst ist eine Sprache, in der sich jeder Mensch auf seine Weise ausdrücken kann“, sagt Angelika von der Dellen, die Geschäftsführerin der Familienbildungsarbeit (Fba) in Köngen. Deshalb bietet das ehrenamtliche Team Kurse für Menschen mit und ohne Behinderung an. Am Mittwoch, 6. Juni, findet von 8.15 bis 11 Uhr in den Räumen des Krankenpflegevereins, Oberdorfstraße 21, in Köngen ein experimenteller Malkurs statt. Inklusion wollen die Pädagogin Yvonne Vogt und Antonia Böckle, Studierende der Kunsttherapie, da auch in der künstlerischen Arbeit praktizieren. Am 30. Juni und am 21. Juli wird der inklusive Malkurs im Hippozentrum in