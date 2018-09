Mit und ohne Handicap gemeinsam kicken

Rollstuhlfahrer Martin Wegener will Behinderte und Nichtbehinderte beim Sport zusammenbringen

Für Fußball hat sich Martin Wegener schon immer interessiert. Seit 26 Jahren ist er Dauerkartenbesitzer und verfolgt regelmäßig die Spiele der Stuttgarter Kickers. Allerdings muss sich der 38-Jährige mit der Rolle des Zuschauers begnügen. Denn er ist von klein auf an den Rollstuhl gebunden. Wegen Sauerstoffmangels erlitt er eine frühkindliche Gehirnstörung. Trotzdem dieses Handicaps will Wegener nicht von seinem Hobby Fußball lassen. Selbst wird er zwar nie spielen können, aber eine Funktion am Spielfeldrand oder als Betreuer eines Teams könnte sich gut vorstellen. Vielleicht kann dieser Traum Wirklichkeit werden. Seine Idee: eine Fußball-Mannschaft aufbauen, in der Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam kicken und Spaß haben. Ein paar Mitstreiter hat er bereits gefunden: Martin Hägele, Fußballtrainer beim FC Esslingen, und Tobias Schramek, Geschäftsführer des Turnvereins Nellingen (TVN). Es gibt sogar schon einen Termin für ein Schnuppertraining: Am Dienstag, 18. September, von 18 bis 19.30 Uhr im Stadion des TVN.