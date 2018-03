Leinfelden-EchterdingenEin kritischer Blick durch die Lupe und die Sache ist klar: Das Schmuckstück ist Silber vergoldet und nicht so alt wie gedacht. „Eher was für den Flohmarkt“, sagt der Auktionsexperte. Was die enttäuschte Dame für Granat gehalten hat, entpuppt sich als rotes Glas. Heide Rezepa-Zabel tröstet: „90 Prozent des Granatschmucks sind Glas.“ Da ist auch der Mitarbeiter der Eppli Auktionshalle im Industriegebiet von Leinfelden-Echterdingen echt verblüfft. So wie der Kundin geht es vielen. „Die meisten gehen davon aus, dass ihr Schmuck mehr wert ist“, lautet die Erfahrung der Kunsthistorikerin und Kunstsachverständigen, die als Expertin der