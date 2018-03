Mit Rex Richter zurück in die 70er-Jahre

DENKENDORF: Hot Summer Nights locken Besucher aus der Region - TSV-Sportler investieren 900 Arbeitsstunden

Zwei Nächte lang haben die Besucher bei den Hot Summer Nights in Denkendorf am Wochenende gefeiert. Das Festival unter freiem Himmel zieht inzwischen Menschen aus der gesamten Region an. Alleine am Freitag kamen 1500 Gäste. So viele kamen nie zuvor an einem Abend seit Beginn der Hot Summer Nights vor zwölf Jahren.