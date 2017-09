Anzeige

(red) - Am Samstag, 23. September, bieten die Eisenbahnfreunde Zollernbahn aus Rottweil eine besondere nostalgische Dampfzugreise in das knapp 400 Kilometer entfernt liegende, fränkische Bayreuth und Neuenmarkt-Wirsberg an. Ausgangsort ist der Tübinger Hauptbahnhof mit Abfahrt bereits um 6.30 Uhr. Zusteigehalte gibt es unter anderem in Plochingen (7.12 Uhr), Esslingen (7.21 Uhr), Obertürkheim (7.27 Uhr) und weiteren Haltestellen. Die Fahrkarten sollten möglichst vorbestellt werden, können aber auch im Rahmen der freien Sitzplatzkapazitäten noch im Zug erworben werden. Die Anmeldung kann jeweils schriftlich, telefonisch oder auch per Fax oder