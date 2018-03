Wer den neuen Platz an der Kirche betritt, wird von einer offenen Baustruktur empfangen. Eine Glasfront bietet Einblicke in den neuen Gemeindesaal, in einem niedrigen Nebengebäude befinden sich eine Hausmeisterwohnung, das Pfarrbüro und einige Gruppenräume. Dort soll unter anderem Jugendarbeit Platz finden. Eine Treppe öffnet den Kirchplatz zum Pfarrgarten hin.„Wir brauchen für die Zukunft einen Mittelpunkt für die Gemeinde, einen Bezugspunkt für die Jugend und ein Signal für eine lebendige Gemeinde St. Maria Königin.“ Mit dieser Feststellung war die Gemeinde nach den Worten des 2.