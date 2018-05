PlochingenSeit Dirigenten wie Helmuth Rilling, Leonard Bernstein und Gerd Albrecht weiß man zu schätzen, dass Gesprächskonzerte nicht nur das Verständnis für Kunst wecken, sondern auch den Boden für ein zu Herzen gehendes Musikerlebnis bereiten können. So geschah es im Konzert in der Plochinger Stadtkirche, das gleichzeitig Prüfung für Studenten der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen war. Die Dozenten, Professor Manfred Schreier und Hannes Reich, waren wie geschaffen dafür, ihre Zuhörer für die ausgewählten berühmten Werke Mozarts zu begeistern: die Ouvertüre zu Don Giovanni und die Jupiter-Sinfonie.

Mit der Tübinger Camerata Viva