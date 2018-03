(rok) - Wegen eines versuchten Tötungsdelikts ist ein 19-Jähriger am Samstag verhaftet worden. Er soll am frühen Samstagmorgen um vier Uhr einem 20-Jährigen in den Hals gestochen haben. Der Verletzte konnte inzwischen das Krankenhaus wieder verlassen.

Die beiden jungen Männer saßen am Freitag ab 22 Uhr in einer Kirchheimer Bar und tranken Alkohol. Kurz nach vier Uhr verließen sie das Lokal und liefen zu Fuß durch die Innenstadt. In der Alleenstraße gerieten sie in einen Streit, der eskalierte. Der Jüngere zog ein Messer und stach seinem Kontrahenten in den Hals. Schwerverletzt ließ er ihn zurück und flüchtete in Richtung