Kreis Esslingen Nach 13 Jahren wird es Zeit zu wechseln“, sagt Bernd Schönhaar. 2005 trat er gemeinsam mit seiner Frau Margund Ruoß sein Amt als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Köngen an. Im September wird er eine Pfarrstelle in der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in Ostfildern übernehmen. Das tut er nicht, weil er sich in Köngen nicht wohl fühlt – im Gegenteil: „Das ist eine Gemeinde, die eine große Bandbreite an Frömmigkeitsstilen aufweist und in der sich viele Menschen ehrenamtlich engagieren. Es waren erfüllte Jahre in Köngen.“ Doch er weiß auch: „Man hat als Pfarrer nie alle Gemeindemitglieder im Blick.“ Es tue einer Kirchengemeinde zudem