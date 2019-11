KirchheimLautes Traktorengeknatter war am Sonntag zur Mittagszeit in vielen Gemeinden der Region zu hören. Grund dafür war eine Sternfahrt von etwa 300 Landwirten mit 250 Traktoren. Aus vielen Regionen, einige sogar aus Offenburg, sammelten sich die Landwirte auf dem Parkplatz des Flugplatzes Hahnweide in Kirchheim, um dann in Gruppen nach Uhingen zu fahren. Von dort aus nahmen einige sogar den mehr als 600 Kilometer langen Weg nach Berlin auf sich, um bei der großen Kundgebung am Brandenburger Tor dabei zu sein.

Beim Auftakt zur Sternfahrt gab es allerdings kleine Verzögerungen, da die Schilder an den Traktoren zum Teil