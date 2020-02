HochdorfEin altes Sprichwort besagt: „Gut Ding will Weile haben“. Beim neuen Hochdorfer Baugebiet Hofäcker, für dessen ersten Abschnitt jetzt mit dem Spatenstich der Startschuss fiel, dauerte es allerdings nicht nur eine Weile, sondern über 30 Jahre. So lange ist das Baugebiet mit Unterbrechungen Thema. Nun also rücken die Bagger an: Kommende Woche starten die Erschließungsarbeiten, bis November sollen sie abgeschlossen sein, sofern keine ungeplanten Überraschungen im Boden warten.

Nach Abschluss der Erschließung werden im Baugebiet 1200 Meter Kanalleitungen, 900 Meter Wasser- und Gasleitungen sowie zwei bis drei Kilometer Kabel verlegt sein,