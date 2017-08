Von Freitag, 18. August, bis Sonntag, 20. August, wird die Niemöllerstraße im Scharnhauser Park wegen des Feuerwerksfestivals Flammende Sterne für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Der Verkehr läuft über Scharnhausen und Ruit sowie über Nellingen. Nur Anwohner im Reihenhausgebiet, in der Claude-Dornier-Straße, Niemöllerstraße, Hellmuth-Hirth-Straße, Ernst-Heinkel-Straße und in den Gebäuden Theodor-Rothschild- Straße 112 bis 118, Nelly-Sachs-Straße 29, 31, 33, 35, 37 und 39, Herzog-Carl-Straße 1 bis 5, Bettina-von-Arnim-Straße 1 bis 6 und Gabriele-Münter-Straße 1 bis 4, die nur über den gesperrten Straßenabschnitt in ihre Wohnstraße kommen, haben