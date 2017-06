Mit Blütenblättern ein Bild malen

WERNAU: Katholiken legen schon seit vielen Jahren Blumenteppiche: sammeln, zupfen, Wecker stellen

An Fronleichnam tragen die Katholiken ihren Glauben in die Welt hinaus, farbenfroh und sinnlich. Blumenteppiche setzen dabei in vielen Gemeinden ebenso schöne wie vergängliche Akzente. Die Kunstwerke für einen Tag werden in Wernau mit viel Liebe vorbereitet.