Kreis EsslingenDie SPD-Kreistagsfraktion hat den 25-jährigen Michael Medla aus Nürtingen zu ihrem Fraktionsvorsitzenden gewählt. Der Jurist, der schon mit 21 Jahren in den Kreistag eingezogen ist, löst Sonja Spohn ab, die 18 Jahre lang die Fraktion führte. Medla hat sich vorgenommen, die Kreispolitik auch für junge Leute greifbarer zu machen. Von den Grünen will sich der Sozialdemokrat absetzen, indem er ökologische Politik sozial verträglich gestalten will. Seit Oktober 2018 ist Medla außerdem Vorsitzender des Kreisjugendrings. Dieses Ehrenamt hatten auch seine Vorgänger an der Fraktionsspitze inne: Sonja Spohn und Wolfgang Drexler.

