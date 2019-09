Ostfildern/EsslingenDass zwischen Aktenlage und der tatsächlichen Gerichtsverhandlung Welten liegen können, hat sich am Dienstag am Esslinger Amtsgericht gezeigt. Angeklagt war ein 48-Jähriger aus Ostfildern. Ihm wurde vorgeworfen, einen damals Zwölfjährigen an zwei Tagen vor dem 18. Mai 2017 über dessen Hose am Geschlechtsteil berührt und dieses gestreichelt zu haben. Zudem sollte der Angeklagte zwei Nacktbilder von sich selbst in sexuell erregtem Zustand gemacht und an einen 16-jährigen Jugendlichen geschickt haben. Des Weiteren wurden bei einer Hausdurchsuchung des Angeklagten kinder- und jugendpornografische Fotos und Videos in insgesamt